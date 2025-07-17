بالفيديو: مذيعة سورية تغادر البث المباشر بعد سماع انفجارات

غادرت مذيعة بالتلفزيون السوري البث المباشر بشكل مفاجئ إثر سماع دوي انفجار قوي ناتج عن غارة صهيونية استهدفت وزارة الدفاع في دمشق.

وُثّقت هذه اللحظة على الهواء مباشرة بينما كانت الانفجارات تهز المنطقة أثناء نشرة الأخبار، وشوهدت الصحفية وهي تفر هاربة وقد بدا عليها الفزع والذهول.

وسارع وزير دفاع الاحتلال، إسرائيل كاتس، إلى نشر فيديو لقصف وزارة الدفاع السورية في دمشق، وأظهر المذيعة تترنح وتغادر الأستديو على الهواء مباشرة.

وكتب على حسابه على “إكس”: “انتهت التحذيرات في دمشق – والآن ستأتي ضربات موجعة”. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل عملياته بقوة” في السويداء، جنوب سوريا.

وتابع كاتس: “لقد قطعنا أنا ورئيس الوزراء نتنياهو، بصفتي وزيرًا للدفاع، التزاما – وسنلتزم به”.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ، يوم الأربعاء، هجوما على العاصمة السورية دمشق، استهدف قصر الرئاسة ومقر هيئة الأركان في دمشق، في رسالة للرئيس أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء، وفقا لما نقله الإعلام العبري عن مصادر أمنية.

وعلى إثرها خرجت مظاهرات في مدن سورية عدة تعبيرا عن دعم الدولة ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها، حيث رفع متظاهرون لافتات تطالب بالوحدة الوطنية في مواجهة الاعتداءات على الدولة السورية.

واستأنف الاحتلال، فجر الأربعاء، هجماته على مواقع عسكرية وتجمعات لقوات الأمن السورية في المنطقة تحت ذريعة “حماية الدروز”، برغم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية على وقف العدوان مساء الثلاثاء.