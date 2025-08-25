بالفيديو.. مذيعة شهيرة في موقف محرج بسبب سن العاهل المغربي!

تعرّضت مذيعة شهيرة لموقف محرج بسبب خطئها في سن العاهل المغربي أثناء تقديمها نشرة إخبارية، حيث تحول الأمر في لمح البصر إلى جدل وطني مبالغ فيه.

وفي التفاصيل، أثارت زلة لسان للمذيعة سناء رحيمي، خلال تقديمها نشرة إخبارية على القناة الثانية المغربية (دوزيم)، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ذكرت أن الملك محمد السادس يحتفل بعيد ميلاده الـ72 بدلًا من الـ62، في مناسبة عيد الشباب.

الخطأ، رغم بساطته، قوبل بموجة انتقادات من البعض الذين اعتبروه إساءة لا تُغتفر ومساسًا بصورة العاهل المغربي، داعين إدارة القناة إلى تقديم اعتذار رسمي، بل ومطالبة البعض بعقوبات تأديبية ضد المذيعة.

وأبدى نشطاء وعدد من الصحافيين والإعلاميين تضامنهم مع رحيمي، معتبرين ما حدث خطأ بشرياً وارداً في سياق البث المباشر، وأن النقد الموجه لها يعكس أحيانًا دوافع أخرى، كالحسد المهني أو الرغبة في تصفية الحسابات.

الصحافي نور الدين لشهب اعتبر أن ما جرى ليس مجرد زلة رقمية بل قد يُفهم كدعاء بطول العمر للملك، مشيرًا إلى أن إضافة عشر سنوات يمكن قراءتها من زاوية رمزية إيجابية.

بدوره، قال الصحافي حسن المولوع إن مثل هذه الأخطاء شائعة حتى في كبرى القنوات الدولية، منتقدًا المبالغة في ردة الفعل.

كما أشار صحافيون إلى أن العمل الإعلامي المباشر محفوف بالأخطاء، مهما بلغت خبرة المذيع، مستشهدين بأخطاء مشابهة في الراديو والصحف وحتى في خطب المساجد.

واعتبروا أن الهجوم الرقمي يعكس أيضًا ظاهرة التنمر على الشخصيات العامة التي باتت سمة في المشهد الإعلامي الرقمي المغربي.

واستحضرت العديد من الشهادات مسار رحيمي المهني، ووصفتها بالإعلامية المجتهدة والناجحة، مؤكدين أن من ينجح يصبح أكثر عرضة للنقد والتصيد.