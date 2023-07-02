بالفيديو.. مذيعة مصرية تفقد القدرة على النطق إثر صدمة نفسية

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بالحديث عن مذيعة مصرية فقدت القدرة على النطق إثر أزمة نفسية شديدة مرت بها.

وتصدرت قصة المذيعة المصرية أميمة البدري الشبكات، بعدما ظهرت في مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك غير قادرة على النطق بشكل جيد.

وكتبت البدري أنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وأوضحت أن فحوصات المستشفى كشفت عدم وجود جلطة، إلا أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية، مبينة أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

وفي منشور لاحق منفصل، كتبت المذيعة المصرية أنها في طور التحسن.