بالفيديو.. مذيعة هندية تخرس ضيفها الإسرائيلي الذي هاجمها بسبب ألوان ثوبها!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو لمذيعة هندية وهي تتجادل مع ضيفها الإسرائيلي بسبب ألوان ثوبها الشبيهة بالعلم الفلسطيني.

وهاجم الإسرائيلي المذيعة الهندية، التي كان معها في بث مباشر، معتبرا إياها متحيزة للقضية الفلسطينية بالقول: “أستطيع رؤية الألوان التي ترتدينها إشارة إلى علم فلسطين لهذا السبب تعمدت ارتداء الأزرق والأبيض إشارة لعلم إسرائيل”.

وأردف: “لأنه وبكل احترام للأخضر والأحمر والأسود الذي قررت ارتداءه هذا المساء سيظل الأزرق والأبيض متفوقين دائما”.

وقاطعته المذيعة قائلة: “دعنا لا نقسم الألوان على أساس الدين فهذا يحدث أحيانا في بلدي أيضا، وأيضا أقول لك فريدريك، الثوب الذي أرتديه هو ساري وهو لجدتي ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عامًا، ولم تكن تعرف شيئًا عن صراع إسرائيل و”حماس”.

وأضافت: “أيضا هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث ولا يعبر عن دعم أي طرف، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات وموت 500 شخص جريمة”.

فقاطعها: “جميل إذا دعي الساري لترتديه في مناسبات أخرى” لترد مباشرة: “لا فريدريك لن أسمح لك باختيار ملابسي ولن أسمح لك باختيار ما أقول.. سأقول ما عليا قوله وسأتحدث بالحقيقة كما أراها.. الحقيقة بالطبع لديها العديد من النسخ.. هناك نسخة إسرائيلية وأخرى قادمة من غزة”.