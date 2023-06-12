بالفيديو.. مذيع أمريكي يفجر مفاجأة بشأن زوجة أوباما وحياته الشخصية

فجّر مذيع أمريكي مفاجأة بشأن زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحياته الشخصية، ما أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي تاكر كارلسون، في تصريحاته، يوم الجمعة 9 جوان الجاري، خلال الحلقة الثانية من برنامجه الجديد “تاكر على تويتر”إن الحياة الشخصية لباراك أوباما مخيفة ومرعبة.

ولمح إلى أن الرئيس الأمريكي السابق شاذ وزوجته ذكر، فيما تداول نشطاء صورا مريبة للزوجين خلال مرحلة الشباب.

هذا المذيع وعلنا يصرح بما كنا نكشفه سابقا

اوباما متزوج من ذكر اسمه مايكل

اوباما من قوم الميم.

صدقوه فلا يمكن لاي شخص ان يقول هكذا كلام الا ومعه الدليل والا سيدفع ملايين في المحاكم.

🤺نعم اوباما مفعول به 👌🔥 pic.twitter.com/T7uNiDaAwN — أحداث سرية …سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝 (@lion_07777) June 10, 2023

ونشر المعلق السياسي الأمريكي البالغ من العمر 54 عاما، حلقة جديدة بعنوان “تشبثوا بمحرماتكم!”، قائلا إن أوباما لديه “حياة شخصية مخيفة للغاية”.

وفي مونولوغه الذي استمر 13 دقيقة، تحدث كارلسون عن مدى تغير المحرمات “السريعة” وكيف أن “المجتمع الأمريكي ليس دينيا بشكل علني، ولكنه محكوم بالمحرمات”.

وزعم المذيع الشهير أن ما “يسمح للأمريكيين بعدم الإعجاب به هو إملاء علينا من أعلى”، قبل إعطاء أمثلة.

وفي حديثه عن “السلوك الحالي للساسة” وكيف تم اعتبار الزنا غير مؤهل في عام 1992، لأي شخص يسعى للحصول على حملة إعلامية أعلى، أشار كارلسون إلى علاقة بيل كلينتون المزعومة خارج نطاق الزواج مع، جينيفر فلاورز، وكيف ذهب إلى “تفصيل أطوار الكذب حول العلاقة، لأنه لم يكن لديه خيار”.

Ep. 2 Cling to your taboos! pic.twitter.com/45AeVdtwOu — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 8, 2023

بعدها تحول إلى الحديث عن أوباما قائلا “بحلول عام 2008، كان من الواضح لأي شخص كان ينتبه أن باراك أوباما يتمتع بحياة شخصية غريبة ومخيفة للغاية”.

وأضاف: “ومع ذلك لم يسأله أحد عنها. عند هذه النقطة، تم اعتبار سلوك القائد في زواجه، العلاقة الأساسية في حياته، غير ذي صلة. لقد كان من شأن باراك أوباما، وليس عملك”.

وتابع: “واحدة تلو الأخرى، وبسرعة متزايدة، تم القضاء على محرماتنا القديمة. أولئك الذين بقوا فقدوا قوتهم الأخلاقية”.

وكان نشطاء قد تداولوا، مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الأمريكي السابق بصحبة زوجته خلال مرحلة الشباب.

تظهر ميشيل في الصور التي اجتاحت موقعي فيسبوك وتويتر، بملامح رجولية، الأمر الذي دفع العديد للحديث عن أنها متحولة جنسيا أو ربما مازالت للآن ذكرا، لكن آخرين أعادوا نشر الصور الأصلية، مؤكدين أن المتداولة معدلة حتى تظهر ميشيل على غير طبيعتها.

خبر منتشر في العالم من يومين طلع اوباما ماهو متزوج انثى طلع متزوج ذكر متنكر بشكل انثى قدام العالم https://t.co/GYEOiwFghR — عادل؟! (@AF_I_F) June 11, 2023

باراك أوباما زوجته طلعت ذكر متحول جنسيآ

مارتن نيسبيت وأنيتا بلانشارد هما والدا ساشا وماليا أوباما الحقيقيان فالشبه نسخة طبق الأصل منهما ملحوظه 👇

نيسبيت هو أيضا رئيس مؤسسة أوباما🤦‍♂️😂😂😂#حكام_العرب_خونه pic.twitter.com/XVEKaaqCOL — 🔥🦂ا̍ڶــمۘــڵــگ ۛ 👑ا̍ڵــ؏ــڦــڕب🦂🔥 (@scorpion264391) June 9, 2023

وفي العام 2020 أيضا انتشرت صورة لأوباما وزوجته بشعر قصير جداً وملامح قريبة للرجال، وجاء في التعليق المرفق إنها ولدت ذكراً ثم غيّرت جنسها، إلا أن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس كشف أن الصورة معدّلة رقمياً.