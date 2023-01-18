بالفيديو.. مذيع “بي إن سبورتس” يشكر الجزائريين!

عبّر مذيع قنوات “بي إن سبورتس” الليبي محمد الجالي، عن شكره للجماهير الجزائرية، على دعمها لمنتخب بلاده في منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليّين.

ويلعب المنتخب الليبي في نفس المجموعة مع منتخب البلد المنظم الجزائر، لكن المشجّعين الجزائريين وقفوا، مع ذلك، إلى جانب رفاق الحارس معاذ اللافي، في مقابلتهم الثانية أمام منتخب موزمبيق.

وقال الجالي عقب نهاية المقابلة بخسارة الليبيين أمام موزمبيق بنتيجة 2-3:”شكرا لكلّ الجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة بملعب نيلسون مانديلا”.

وتابع يقول:”هذه الجماهير ساعدت وشجّعت وهتفت لصالح المنتخب الليبي، وكأننا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا”. مضيفا:”فشكرا للجماهير الجزائرية”.

ويحتلّ أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة صدارة ترتيب المجموعة، بعد فوزهم على ليبيا وإثيوبيا. في حين يقبع منتخب ليبيا في المركز الرابع عقب هزيمتين.