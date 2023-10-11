بالفيديو.. مراسلة فرانس 24 تخرج حية من تحت الأنقاض في غزة

نجت مراسلة فرانس 24 من غزة من موت محقق رفقة عائلتها بعد أن تم استهداف المبنى الذي تسكن فيه دقائق قليلة بعد تلقي أمر بإخلائه.

وقالت مها أبو الكاس، في مراسلة للقناة الفرنسية، إنهم خرجوا بملابسهم وما يحملونه في أيديهم من هواتف خلال قائق معدودة من التهديد بتدمير المبنى.

وأضافت أنه بمجرد خروجهم من المنزل، تم استهداف المبنى الذي تسكن فيه، والمبنيان المجاور والمقابل لبيتهم.

وتابعت الصحفية السابقة في تلفزيون فلسطين، أنها خرجت هي وأسرتها بصعوبة شديدة من تحت الأنقاض، وتوجهوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وظهرت مها على قناة فرانس 24 بإصابة فوق العين، مشيرة إلى أن زوجها وأمها وشقيقها أيضا تعرضوا لإصابات، باستثناء ابنتها الصغيرة التي لم تصب.

وقالت أبو الكاس، إن الأثر النفسي السيئ لتدمير المبنى أكبر بكثير من الإصابات الطفيفة التي لحقت بهم، مشيرة إلى أن هذا حال كل سكان القطاع.

وكشفت مراسلة فرانس 24 في بداية حديثها عن حجم الدمار الذي تسبب فيه القصف الهمجي للكيان الصهيوني، ما جعلها تصف غزة بمدينة الأشباح.

لافتة إلى أن مربعات سكنيةتمإخلاؤها من ساكينها، فمن كان منهم محظوظا خرج حيا، ومن لم يستطع الخروج فهو من بين الضحايا.