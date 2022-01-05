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الجزائر

بالفيديو.. مرشحة للرئاسة الفرنسية تهاجم ماكرون بسبب الجزائر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مرشحة للرئاسة الفرنسية تهاجم ماكرون بسبب الجزائر
ح.م
مرشحة اليمين للانتخابات الفرنسية فاليري بيكريس

قالت مرشحة اليمين للانتخابات الفرنسية فاليري بيكريس،  إن الرئيس إيمانويل ماكرون  لديه مشكل مع تاريخ فرنسا، وهذا بعدما اعترف أن استعمار بلاده ارتكب بالجزائر جرائم ضد الإنسانية.

وانتقدت بيكريس التي تعتبر كذلك رئيسة منطقة “ايل دو فرانس” في حوار تلفزيوني لها وصف ماكرون لماضي بلاده الاستعماري في الجزائر بالجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن له مشكلة مع تاريخ فرنسا.

وحسب المرشحة الرئاسية فقد حدثت بالفعل انتهاكات وصفحات سوداء في التاريخ الفرنسي لكن ليس جرائم ضد الإنسانية، فهذا الوصف حسبها يطلق على النازيين وهتلر.

وأضافت رئيسة منطقة “ايل دو فرانس” أن كل الدول بحاجة إلى أساطير وأن تفتخر بأبطالها، متهمة ماكرون بالرغبة في تفكيك تاريخ فرنسا.

وترجع خلفية التصريحات التي أطلقتها المرشحة الرئاسية إلى حادثة رفع العلم الأوروبي دون العلم الفرنسي على قوس النصر، مما جعلها تصفه بـ “الرئيس المقتلع” الذي “لا يحب فرنسا”.

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