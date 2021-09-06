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جواهر

بالفيديو.. مريضة تصاب بالهلع الشديد بسبب ممرض ببدلة الوقاية ظنته شبحا!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. مريضة تصاب بالهلع الشديد بسبب ممرض ببدلة الوقاية ظنته شبحا!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمريضة أصيبت بالهلع الشديد عند دخول ممرض لقاعة العلاج يرتدي لباس الوقاية من كورونا، ظنته شبحا.

وسجلت كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات الممرض وهو يقترب من سرير المريضة ويدخل من جانب الستارة الفاصلة، فيما يبدو وكأنه يراجع حالة المرضى.

ودخلت المريضة في حالة ذعر شديد بعد مشاهدة الممرض، ونهضت وهي تصرخ بصوت عال، لتستوعب لاحقا بأنه مجرد ممرض، حيث اجتمع الفريق الطبي لتهدئة المرأة.

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