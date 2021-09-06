بالفيديو.. مريضة تصاب بالهلع الشديد بسبب ممرض ببدلة الوقاية ظنته شبحا!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمريضة أصيبت بالهلع الشديد عند دخول ممرض لقاعة العلاج يرتدي لباس الوقاية من كورونا، ظنته شبحا.
وسجلت كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات الممرض وهو يقترب من سرير المريضة ويدخل من جانب الستارة الفاصلة، فيما يبدو وكأنه يراجع حالة المرضى.
فاصل ترفيهي – فيديو متداول لسيدة مريضة دخل عليها الممرض وهو يرتدي ثياب الوقاية، فصرخت ظنّاً منها أنّه شبح حقيقي! pic.twitter.com/DJz8VAVOvb
— Beirut Daily News (@beirutdailynews) September 5, 2021
ودخلت المريضة في حالة ذعر شديد بعد مشاهدة الممرض، ونهضت وهي تصرخ بصوت عال، لتستوعب لاحقا بأنه مجرد ممرض، حيث اجتمع الفريق الطبي لتهدئة المرأة.