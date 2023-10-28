بالفيديو.. مزاعم إسرائيلية بضرب 150 هدفا تحت الأرض لحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن ضرب 150 هدفا تحت الأرض، شمال قطاع غزة، مع قتل عناصر من حماس، ليل الجمعة السبت.

وجاء في بيان العدو: “خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق ومواقع قتال ومنشآت أخرى، بالإضافة إلى قتل عناصر من حماس”.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، شاركت نحو 100 طائرة حربية، في الغارات الهجومية الليلة الماضية.

وأضاف أن الطائرات الحربية “قامت باستخدام مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس”، مشيرا إلى أن سلاح الجو “مستعد لتطور المعركة ويعمل مع كافة أذرع الجيش لتدمير كل من يتورط بحماس”.