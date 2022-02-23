بالفيديو.. مسؤول بحريني يعلن تواجد الموساد في بلاده!

قال نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله الخليفة إن الموساد موجود بشكل رسمي وعلني في البحرين، وهو جزء من الشراكة مع إسرائيل.

وأضاف الخليفة -في جلسة حضرها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: “هناك تعاون استخباراتي بين البحرين وإسرائيل، والموساد موجود في البحرين وحاضر في المنطقة”.

وتابع “إذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يعني توفير مزيد من الأمن والاستقرار فليكن، إذا كان يعني الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء فليكن”.

وأوضح أن وسائل الإعلام الرسمية في بلاده أعلنت أكثر من مرة عن استقبال مسؤولين من الموساد في البحرين.

واعتبر أن التعاون الأمني والاستخباراتي “جزء من الشراكة القائمة مع إسرائيل”، وأكد أن ذلك سيستمر.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من زيارة نفتالي بينيت للمنامة، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين. كما أنها تأتي أيضا بعد أقل من 3 أسابيع من زيارة غانتس للبحرين وتوقيع اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين.

ونشر غانتس على تويتر صورة جمعته مع المسؤول البحريني وعلق قائلا “لقاء ممتع مع عبدالله بن أحمد آل خليفة… بُنيت مناقشتنا على الزيارة التاريخية التي قمنا بها للبحرين قبل أسبوعين فقط”.