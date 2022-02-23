بالفيديو.. مسؤول بحريني يعلن تواجد الموساد في بلاده!
قال نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله الخليفة إن الموساد موجود بشكل رسمي وعلني في البحرين، وهو جزء من الشراكة مع إسرائيل.
وأضاف الخليفة -في جلسة حضرها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: “هناك تعاون استخباراتي بين البحرين وإسرائيل، والموساد موجود في البحرين وحاضر في المنطقة”.
בכיר בחרייני: המוסד הישראלי נמצא בבחריין @BarakRavid pic.twitter.com/dRi27tzZJR
— וואלה! (@WallaNews) February 21, 2022
وتابع “إذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يعني توفير مزيد من الأمن والاستقرار فليكن، إذا كان يعني الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء فليكن”.
فيديو
نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله الخليفة يعلن: للموساد وجود رسمي وعلني في البحرين.
إعلانه جاء في حضور وزير الحرب الصهيوني بني غانز على هامش مؤتمر ميونيخ pic.twitter.com/yUnjdoPABD
— د.صالح النعامي (@salehelnaami) February 21, 2022
وأوضح أن وسائل الإعلام الرسمية في بلاده أعلنت أكثر من مرة عن استقبال مسؤولين من الموساد في البحرين.
واعتبر أن التعاون الأمني والاستخباراتي “جزء من الشراكة القائمة مع إسرائيل”، وأكد أن ذلك سيستمر.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من زيارة نفتالي بينيت للمنامة، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين. كما أنها تأتي أيضا بعد أقل من 3 أسابيع من زيارة غانتس للبحرين وتوقيع اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين.
ونشر غانتس على تويتر صورة جمعته مع المسؤول البحريني وعلق قائلا “لقاء ممتع مع عبدالله بن أحمد آل خليفة… بُنيت مناقشتنا على الزيارة التاريخية التي قمنا بها للبحرين قبل أسبوعين فقط”.
Pleasure meeting H.E. Sh. Abdulla bin Ahmed Al-Khalifa, the Bahraini Undersecretary for Political Affairs, Deputy Secretary-General of the Supreme Defence Council. Our discussion built on the historic visit we paid to Bahraini just a couple of weeks ago. pic.twitter.com/hsNdidIYGy
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) February 19, 2022