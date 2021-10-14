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جواهر

بالفيديو.. مسابقة لحمل الزوجات بأمريكا والجائزة 5 أضعاف وزنهن نقدا

جواهر الشروق
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بالفيديو.. مسابقة لحمل الزوجات بأمريكا والجائزة 5 أضعاف وزنهن نقدا

شارك 13 زوجا في بطولة أمريكا لحمل الزوجات على الأكتاف، والركض بهن في مسار مليء بالعوائق، أملا في الفوز بـ 5 أضعاف وزنهن نقدا.

المسابقة جرت، في مدينة نيوري بولاية ماين الأمريكية، حيث يركض الأزواج في مسار طوله 254 مترا، حاملين زوجاتهم.

وفاز الزوجان جيروم وأولييا رويهم من ولاية فرجينيا، بالجائزة للسنة الثالثة على التوالي، حيث صرح الزوج: “كان الأمر صعباً للغاية هذا العام.. صعدنا أكثر من العام السابق”.

ووفقا لقواعد المسابقة التى تقام منذ 18 عامًا، تسلم الزوجان مبلغا قيمة خمسة أضعاف وزن الزوجة، بالإضافة إلى رحلة إلى فنلندا للمشاركة فى بطولة حمل الزوجات الدولية.

ولا تفرض المسابقة حداً أدنى لوزن الزوجة، ويُحدد الفائز بين أسرع متسابقين في الجولة الأولى.

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