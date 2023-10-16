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جواهر

بالفيديو.. مستوطنة إسرائيلية تنصف المقاومة وتفضح جيش الاحتلال! 

جواهر الشروق
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بالفيديو.. مستوطنة إسرائيلية تنصف المقاومة وتفضح جيش الاحتلال! 

أنصفت مستوطنة إسرائيلية المقاومة الفلسطينية، وفضحت كذب جيش الاحتلال، بسردها حقيقة ما حصل معها أثناء وقوعها أسيرة. 

وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع الجزيرة نت، فقد فضحت مستوطنة زيف المزاعم الإسرائيلية عن قيام كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتعذيب الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وردا على سؤال مذيع إسرائيلي إن كان عناصر المقاومة “اعتدوا عليها” قالت المستوطنة التي قامت حماس بأسرها ثم أفرجت عنها “عاملونا بمنتهى الإنسانية” وأضافت “كانوا يحاولون تهدئتنا، وإعطاءنا المياه لتخفيف الضغط عنا”.

وأكدت المستوطنة أنه بعد الإفراج عنها، شاهدت الجنود الإسرائيليين يلقون قنبلة على البيت الذي يوجد فيه المقاومون والأسرى، وقتل الجميع من قبل قوات الاحتلال، بحسب المستوطنة.

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