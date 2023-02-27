بالفيديو: مستوطنون يحرقون عشرات المنازل والسيارات في نابلس

شن مساء الأحد، مستوطنون إسرائيليون هجوما واسعا، على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، متسببين في مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من مائة آخرين بجروح، وحرق عديد المنازل والسيارات.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، ومنعت المواطنين من المرور عبرها في كلا الاتجاهين، واحتجزتهم، كي تُسهل على المستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم.

كما أغلقت قوات الإحتلال مدخل بلدة بيتا الرئيسي بالمكعبات الإسمنتية، موفرة بذلك الحماية التامة للمستوطنين.

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشخص الشاب سامح حمد الله محمود أقطش فقد حياته جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة جنوب نابلس.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 100 إصابة جراء اعتداءات للمستوطنين وجيش الاحتلال، في بلدة حوارة، مشيرة إلى اعتداءات المستوطنين بالحجارة والسكاكين.

ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قولها إن المستوطنين أحرقوا 100 سيارة فلسطينية و35 منزلاً بالكامل و40 منزلاً بشكل جزئي، و”قتل” شخص وأصيب العشرات بجروح.