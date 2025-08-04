بالفيديو: مسنة لبنانية تتضامن مع غزة بطريقتها الخاصة

في موقف إنساني مؤثر، قررت مسنة لبنانية أن تتضامن مع غزة بطريقتها الخاصة، حيث اكتفت بأكل وجبة صغيرة تعبيرا عن إحساسها بمعاناة سكان القطاع من الجوع.

وشاركت السيدة جانيت، التي تبدو في العقد الثامن، طبق عشاءها بعد أن قلصت كمية أكلها، لأنها تشعر بالحزن من أجل أهالي غزة الذين لا يجدون ما يأكلونه.

أضافت المسنة من خلال مقطع مصور: “نحن نشكر الله أننا نأكل ونشرب ولدينا ما نحتاج” وأكدت على ضرورة أن يتضامن الجميع مع سكان القطاع الذين يعانون من التجويع الممنهج منذ أشهر طويلة من طرف الكيان الصهيوني.

وقد تناقلت الكثير من الصفحات على شبكات التواصل الفيديو الذي ظهرت فيه الجدة اللبنانية جانيت التي عبرت عن تضامنها مع غزة بطريقتها الخاصة قائلة: “ما بدي آكل كثير… تضامنًا مع أهل غزة”.

كما انتشرت العديد من مظاهر التضامن مع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بعض الطهاة وهم يحضّرون أطباقا وهمية، على غرار الشيف ليلى فتح الله اللبنانية، حيث أعدت وصفة خالية من المكونات، إلا من ” الكرامة”.