بالفيديو.. مسن يتزوج عروس ابنه بعد فرار الأخير يوم الزفاف!

تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية فيديو وثق لحظة زواج مسن إندونيسي من عروس ابنه الذي احتفى عن الأنظار يوم الزفاف.

وبحسب وسائل الإعلام الإندونيسية فقد تحولت فرحة الشابة “س. أ”، والتي تنحدر من قرية جيكوتامو، جنوبي جزيرة هالماهيرا، إلى كابوس بعد فرار عريسها الذي عاشت معه قصة حب طويلة قبل أن يقررا الارتباط أخيرا.

وأضافت التقارير أن العريس لاذ بالفرار في يوم زفافهما، وترك الشابة وحيدة تحاول أن تشرح للضيوف أن حفل الزفاف قد أُلغي.

ولم يكن الأمر مقبولا من قبل العائلتين، حيث أن الاستعدادات لحفل الزفاف كانت مكلفة، بالإضافة إلى دفع المهر، مما جعل والد العريس يتدخل لـ”إنقاذ الموقف”، وعقد قرانه على عروس ابنه.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية، يمكن رؤية والدي العريس والعروس يشاركان في حفل زفاف غريب، حيث أدى أحدهما دور العريس.

وقال شقيق العروس، ويستو أحمد، للصحفيين عقب انتشار ذلك المقطع: “بعد أن وصل الضيوف لحضور حفل الزفاف أبلغتنا عائلة العريس أن ابنهم مفقود ولا يمكن العثور عليه”.

وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة بسبب هروب العريس، فإن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية إندونيسية (1700 دولار) على الاستعدادات لحفل الزفاف، كان على ما يبدو همها الرئيسي، إذ ذلك المبلغ يعتبر بمثابة ثروة في تلك القرية الفقيرة، وبالتالي فإن خسارته كان أمرا غير وارد. ولهذا السبب، قرر والد العريس التدخل وأن يحل مكان ابنه.

وكانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر كثيرون من الأمر، بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.

وعلق أحد المتابعين، موجها نقدا كبيرا لوالدة العروس، قائلاً: “مقابل عدم خسارة 25 مليون روبية جعلت ابنتك عالقة مع زوج لا ترغب فيه لبقية حياتها”.