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بالفيديو.. مشاهد صادمة لحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال بمخيم جباليا

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مشاهد صادمة لحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال بمخيم جباليا

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشاهد صادمة لحجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا.

وبحسب ما أوضحت التقارير الواردة في هذا الشأن فقد التقطت طائرة بدون طيار صور الدمار الذي لحق بمخيم جباليا بعد انسحاب الاحتلال منه، على إثر العملية العسكرية التي امتدت لنحو 20 يوما.

وتظهر الصور الجوية قيام قوات الاحتلال بنسف وتدمير جميع الأحياء السكنية في المخيم، ومراكز الإيواء التابعة للأونروا، والسوق المركزي، والبنى التحتية.

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