بالفيديو.. مشاهد نادرة لآخر وجبة في معدة ديناصور يعود تاريخه إلى نحو 75 مليون سنة!
اكتشف باحثون من جامعة “كالغاري” الكندية ديناصورا متحجرا يعود تاريخه إلى نحو 75 مليون سنة، حيث كانت وجبته الأخيرة محفوظة جيدًا في معدته.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست فقد كانت الديناصورات، والتي تشمل جورجوصور والتيرانوصور، من أكثر الحيوانات المفترسة إدهاشا في عصرها، حيث تشير إلى أن التيرانوصورات الأكبر سنا كانت تأكل عادة الحيوانات العاشبة الكبيرة.
An awesome new discovery shows a young tyrannosaur had been chomping down on drumsticks! 🍗 🍗🤤
This is the first example of in-situ stomach contents found in a tyrannosaur.
Read the paper, here…https://t.co/iebwc8skSN
Photo: Darla Zelenitsky, University of Calgary pic.twitter.com/2nvzyHqhMt
— Dinosaur University 🦖🦕 (@DinosaurUni) December 8, 2023
وأوضح الباحثون أن الاكتشاف الأخير يشير إلى أن النظام الغذائي لهذه الأنواع تغير مع نموها.
وقالت دارلا زيلينيتسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على محتويات المعدة المحفوظة جيدًا داخل الهيكل العظمي لنوع كبير من الديناصورات”.
واكتشف الباحثون لأول مرة عظام أصابع القدم في منطقة معدة الديناصور، حيث أكد الباحثون أن هذه كانت بقايا تعود إلى ديناصورات شابة تشبه الطيور تدعى “سيتيبس”.
وكان هذا النوع من الديناصورات يشبه الديك الرومي، وهو أصغر بكثير من الديناصورات العاشبة الضخمة التي كانت التيرانوصورات البالغة تفترسها.
Scientists in Canada found the fossil of a young Gorgosaurus, a T-Rex relative, containing remains of its prey fossilized in stomach cavity. https://t.co/k01FYpQPzs
— Knewz (@knowknewz) December 9, 2023
وقال فرانسوا ثيرين، أحد مؤلفي الدراسة: “تمت إزالة الصخرة الموجودة داخل القفص الصدري لكشف ما كان مخبأ بداخله، وقد كانت الأرجل الخلفية الكاملة لاثنين من الديناصورات الصغيرة، وكلاهما يقل عمرهما عن عام، موجودة في معدته”.
Young tyrannosaur died with a full stomach, remarkable fossil reveals https://t.co/Srnqk0RN0n Gorgosaurus libratus had the partially digested drumsticks of two birdlike dinosaurs where its stomach once was 75 million years ago.
— Mickie Morganfield (WomanLifeFreedom) (@mickiedances) December 8, 2023
وقال الباحثون إن الأرجل الخلفية ربما تم اختيارها لتناول الطعام على وجه التحديد من قبل الديناصورات لأنها كانت الجزء الأكثر لحما في الجسم، بحسب مجلة “ساينس أليرت” العلمية.
وأضافت المؤلفة المشاركة في الدراسة، دارلا زيلينيتسكي: “من المعروف أن التيرانوصورات تغيرت كثيرًا أثناء النمو، من الأشكال النحيلة إلى هذه الديناصورات القوية التي تسحق العظام، ونحن نعلم أن هذا التغيير كان مرتبطًا بسلوك التغذية”.
وتابعت: “يبدو أنهم انتقلوا من صيد الفرائس مثل “سيتيبس” (وهي جزء صغير من حجمها) عندما كانوا مراهقين إلى صيد الديناصورات العاشبة الضخمة (كبيرة أو أكبر من حجمها) عندما كانوا بالغين”.