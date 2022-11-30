بالفيديو.. مشجع برازيلي يطلق زوجته بسبب المونديال !

قال مشجع برازيلي عجوز، إنه طلق زوجته، التي خيّرته بينها وبين مشاهدة مباريات كأس العالم.

وأكد المشجع البرازيلي، خلال استضافته في برنامج ” صباح المونديال” لقناة الكأس القطرية، إن زوجته لم تفهم عشقه لكرة القدم.

وأضاف:” زوجتي قالت لي، من تفضل أنا كزوجة أم مونديال فرنسا.. ففضلت الذهاب إلى مونديال فرنسا، ثم طلقتها”.

وتابع المشجع البرازيلي: “هذه الأمور تحدث لكل من يعشق كرة القدم وامرأته لم تتفهم ذلك، وكانت تلك فرصة للتخلص منها”.

وختم حديثه: “للأسف البعض لا يفهم أن كرة القدم بالنسبة لنا في البرازيل مثل الديانة، وأنا عندي عشق خاص لكأس العالم”.