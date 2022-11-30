بالفيديو.. مشجع برازيلي يطلق زوجته بسبب المونديال !
قال مشجع برازيلي عجوز، إنه طلق زوجته، التي خيّرته بينها وبين مشاهدة مباريات كأس العالم.
وأكد المشجع البرازيلي، خلال استضافته في برنامج ” صباح المونديال” لقناة الكأس القطرية، إن زوجته لم تفهم عشقه لكرة القدم.
وأضاف:” زوجتي قالت لي، من تفضل أنا كزوجة أم مونديال فرنسا.. ففضلت الذهاب إلى مونديال فرنسا، ثم طلقتها”.
طلق زوجته بسبب المونديال ويقول: فضلت #كأس_العالم عليها وكانت فرصة للانفصال#صباح_المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/GwuldboE7r
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وتابع المشجع البرازيلي: “هذه الأمور تحدث لكل من يعشق كرة القدم وامرأته لم تتفهم ذلك، وكانت تلك فرصة للتخلص منها”.
وختم حديثه: “للأسف البعض لا يفهم أن كرة القدم بالنسبة لنا في البرازيل مثل الديانة، وأنا عندي عشق خاص لكأس العالم”.