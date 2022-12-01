بالفيديو.. مشجع عربي يبيع مجوهرات والدته لحضور المونديال
قام مشجع عربي، ببيع مجوهرات والدته، من أجل حضور مباريات كأس العالم قطر 2022.
وتواجد المشجع العربي، في منطقة سوق واقف في قطر، وهو يحمل لافتة كتب عليها: “أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك، إنه كأس العالم”.
مشجع يعتذر لأمه لبيع مجوهراتها لحضور المونديال#صباح_المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/1EWIwEPMkk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
و رد المشجع العربي، على سؤال لمراسل قناة الكأس القطرية، حول سبب حمل اللافتة، حيث قال : “أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، ستغضب قليلا، وسأعوضها بعد عودتي لها”.