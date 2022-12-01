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رياضة

بالفيديو.. مشجع عربي يبيع مجوهرات والدته لحضور المونديال

عمر سلامي
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بالفيديو.. مشجع عربي يبيع مجوهرات والدته لحضور المونديال
ح.م
مجسم كأس العالم

قام مشجع عربي، ببيع مجوهرات والدته، من أجل حضور مباريات كأس العالم قطر 2022.
وتواجد المشجع العربي، في منطقة سوق واقف في قطر، وهو يحمل لافتة كتب عليها: “أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك، إنه كأس العالم”.

و رد المشجع العربي،  على سؤال لمراسل قناة الكأس القطرية، حول سبب حمل اللافتة، حيث قال : “أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، ستغضب قليلا، وسأعوضها بعد عودتي لها”.

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