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رياضة

بالفيديو.. مشجع يقتحم أرضية الميدان ويحمل رونالدو

عمر سلامي
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بالفيديو.. مشجع يقتحم أرضية الميدان ويحمل رونالدو
ح.م
كريستيانو رونالدو

اقتحم أحد المشجعين أرضية ميدان ملعب “دا لوز” خلال مباراة البرتغال مع البوسنة والهرسك، واتجه نحو رونالدو قبل أن يحمله ويحتفل معه.

وتوجه المشجع نحو النجم كريستيانو رونالدو، ليعانقه ويحمله، قبل أن تظهر تعابير السعادة على وجه النجم البرتغالي ليقرر مشاركة المشجع في الاحتفال الشهير “Si”، مما أثار استحسان الحضور وتفاعلا كبيرا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وطارد رجال أمن الملعب المشجع للإمساك به، ونجحوا في إخراجه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.

وتفوّق منتخب البرتغال على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات “يورو” 2024.

وسجل ثلاثية البرتغال كل من برناردو سيلفا في د44، وثنائية برونو فيرنانديز في د77 ود90.

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