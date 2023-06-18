بالفيديو.. مشجع يقتحم أرضية الميدان ويحمل رونالدو

اقتحم أحد المشجعين أرضية ميدان ملعب “دا لوز” خلال مباراة البرتغال مع البوسنة والهرسك، واتجه نحو رونالدو قبل أن يحمله ويحتفل معه.

وتوجه المشجع نحو النجم كريستيانو رونالدو، ليعانقه ويحمله، قبل أن تظهر تعابير السعادة على وجه النجم البرتغالي ليقرر مشاركة المشجع في الاحتفال الشهير “Si”، مما أثار استحسان الحضور وتفاعلا كبيرا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مشجع يقتحم الملعب ويقدم تحية خاصة لكريستيانو رونالدو 👀!

pic.twitter.com/uQ1sJaPcl2 — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 17, 2023

وطارد رجال أمن الملعب المشجع للإمساك به، ونجحوا في إخراجه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.

وتفوّق منتخب البرتغال على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات “يورو” 2024.

وسجل ثلاثية البرتغال كل من برناردو سيلفا في د44، وثنائية برونو فيرنانديز في د77 ود90.