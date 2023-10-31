بالفيديو.. مشهد جوي للسيارات الإسرائيلية التي دمرتها المقاومة منذ 7 أكتوبر

تداولت مواقع إخبارية مقطعا مصورا أظهر مشهدا جويا للسيارات الإسرائيلية المدمرة إثر قصف الفصائل الفلسطينية على المستوطنات والأراضي المحتلة منذ الـ7 من أكتوبر.

وتظهر اللقطات المتداولة على نطاق واسع عبر الشبكات مئات العربات المدمرة، فيما كشفت تقارير إخبارية أن عددها الإجمالي وصل إلى نحو 1500 سيارة.