بالفيديو..مشهد يفطر القلوب لفلسطينية تحاول إنعاش زوجها لحظة استشهاده!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يفطر القلوب لفلسطينية تحاول إنعاش قلب زوجها الذي استشهد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.
تظهر المرأة في الفيديو المتداول وهي تجلس بجانب زوجها المسجى، حيث حاولت إنعاشه بعد يأس المسعفين بالضغط بكلتا يديها على صدره عدة مرات، ثم قالت: “لأ يا سامي إوعاك تسيبني.. لا يا حبيبي.. اصمد يا قلبي.. لا يا سامي.. اوعى تسيبني.. يا رب أعنّي”.
وتواصل البكاء ثم تتوجه للأشخاص المتجمعين حولها وتقول بانفعال:” كلكم اطلعوا برا”.
“لا .. أوعى تسيبني”
سيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها الذي أصيب في قصف إسرائيلي على غزة. pic.twitter.com/Pswcm15RsK
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) February 25, 2024
وكشفت قناة “الجزيرة” أن الشهيد الظاهر بالمقطع يدعى “سامي قشقش” واستشهد جرّاء قصف إسرائيلي، استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ونقل إلى مستشفى كمال عدوان.
سيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها الذي أصيب في قصف الاحتلال على غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/tML0LQ8Qee
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 25, 2024