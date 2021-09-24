بالفيديو.. مصابو حرائق الغابات يصلون إلى تركيا لاستكمال العلاج  

وصل عدد من المصابين في حرائق الغابات التي مست بعضا من ولايات الوطن، مساء الخميس إلى تركيا لاستكمال علاجهم.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها أن الجرحى تم نقلهم لتلقي العلاج على متن طائرة صحية طبية، مرفقين بفريق طبي وشبه طبي جزائري تابع للمركز الاستشفائي الجامعي الدويرة للحروق الكبرى.

وكان رئيس الجمهورية قد التزم في أوت الماضي خلال زيارته المصابين في حرائق الغابات المتواجدين على مستوى كل من المستشفى العسكري لعين النعجة ومستشفى الدويرة للحروق الكبرى بعدم ادخار أي وسيلة أو أي مجهود وتوفير كافة الوسائل اللازمة للتكفل بهم.

نقل عدد من جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا (صور)

كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عن نقل عدد من جـرحى حرائق الغابات للعلاج خارج الوطن.

وأوضح بيان وزارة العمل، الخميس 23 سبتمبر، إنه تم نقل جرحى حرائق الغابات عبر طائرة صحية انطلاقا من مطار هواري بومدين.

بالمقابل قالت مصادر على صلة بالملف، إن الجرحى سيتم نقلهم الى المستشفى الأمريكي بتركيا من أجل تلقي العلاج اللازم.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بالتزام الدولة بعدم ادخار أي وسيلة أو أي مجهود من اجل التكفل التام بجرحى حرائق الغابات التي مست بعض ولايات الوطن خلال شهر جويلية الماضي.

وهو الإجراء الذي اتخذته وزارة العمل، الخميس، من خلال تحويل عدد من المصابين إلى الخارج من اجل استكمال العلاج.