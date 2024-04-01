بالفيديو.. مصرع بطل روسيا في التزلج بعد اصطدامه بجدار

أعلن الاتحاد الروسي للتزلج، مصرع المتزلج رومان بوغريتس، أثناء مسابقة كأس الاتحاد الروسي في مدينة سان بطرسبورغ.

واصطدم رومان بوغريتس، أثناء عبوره المسار، بطرف جدار صلب، بأقصى سرعة وبقوة، قبل أن يسقط أرضا.

ونقل المتزلج إلى المستشفى بشكل عاجل وهو في حالة وفاة سريرية بسبب إصابات في الرأس والصدر، وكسور في الأضلاع، وتوفي بوغريتس بعد ساعات قليلة في العناية المركزة.

Петербургский роллер Роман Богрец разбился во время соревнований на Кубке Федерации роллер спорта России в спортклубе «Жесть». Ему было 36 лет. pic.twitter.com/s7PFpHHezD — Телеканал «Санкт-Петербург» (@topspb_tv) March 31, 2024

يذكر أن رومان بوغريتس، كان يبلغ من العمر 36 عاما، هو بطل روسيا في التزلج، وكان يعمل في مدرسة “skatecross” ويقوم بتعليم الأطفال التزلج الحر.