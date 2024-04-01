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رياضة

بالفيديو.. مصرع بطل روسيا في التزلج بعد اصطدامه بجدار

عمر سلامي
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بالفيديو.. مصرع بطل روسيا في التزلج بعد اصطدامه بجدار
أرشيف
رومان بوغريتس

أعلن الاتحاد الروسي للتزلج، مصرع المتزلج رومان بوغريتس، أثناء مسابقة كأس الاتحاد الروسي في مدينة سان بطرسبورغ.

واصطدم رومان بوغريتس، أثناء عبوره المسار، بطرف جدار صلب، بأقصى سرعة وبقوة، قبل أن يسقط أرضا.

ونقل المتزلج إلى المستشفى بشكل عاجل وهو في حالة وفاة سريرية بسبب إصابات في الرأس والصدر، وكسور في الأضلاع، وتوفي بوغريتس بعد ساعات قليلة في العناية المركزة.

يذكر أن رومان بوغريتس، كان يبلغ من العمر 36 عاما، هو بطل روسيا في التزلج، وكان يعمل في مدرسة “skatecross” ويقوم بتعليم الأطفال التزلج الحر.

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