بالفيديو … مصلون يطردون خطيب الجمعة في المسجد الأقصى
أقدم مصلون في المسجد الأقصى، الجمعة، على طرد مفتي السلطة الفلسطينية “محمد حسين” من على المنبر أثناء تأديته الخطبة.
وحسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فإن المحتجين أقدموا على طرد المفتي احتجاجا على عدم تطرقه في خطبة الجمعة للحديث عن تضحيات الشعب الفلسطيني وتصدي المقاومة لقوات الإحتلال دفاعا عن غزة.
“روح عند أبو مازن، إحنا رجال محمد ضيف” مصلون يعترضون على مفتي السلطة محمد حسين ويوقفون خطبته في الأقصى لعدم ذكره المــ ـــقاومــة أو الشـــ ـــــهداء بانتصار غزة. pic.twitter.com/W6qzuirpk7
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2021