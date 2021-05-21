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بالفيديو … مصلون يطردون خطيب الجمعة في المسجد الأقصى

الشروق أونلاين
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بالفيديو … مصلون يطردون خطيب الجمعة في المسجد الأقصى

أقدم مصلون في المسجد الأقصى، الجمعة، على طرد مفتي السلطة الفلسطينية “محمد حسين” من على المنبر أثناء تأديته الخطبة.

وحسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فإن المحتجين أقدموا على طرد المفتي احتجاجا على عدم تطرقه في خطبة الجمعة للحديث عن تضحيات الشعب الفلسطيني وتصدي المقاومة لقوات الإحتلال دفاعا عن غزة.

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