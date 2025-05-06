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بالفيديو.. مطعم إيطالي يطرد عائلة صهيونية بهذه العبارة المُفحمة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مطعم إيطالي يطرد عائلة صهيونية بهذه العبارة المُفحمة

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام إدارة مطعم إيطالي بطرد عائلة صهيونية بعد أن قيل لهم عبارة مفحمة.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع، نقاشا حادا بين عاملة في مطعم وزوجين إسرائيليين، حيث طلبت العاملة منهما الرحيل بسبب “مقتل الأبرياء في غزة”، كما يُسمع مالك المطعم وهو يطلب منهما المغادرة دون دفع الفاتورة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن مطعم “لا تافرنا دي سانتا كيارا” الواقع في نابولي الإيطالية طلب من العائلة، مغادرة المكان، بعد أن قيل لهم “الصهاينة غير مرحب بهم هنا”.

وزعم الزوجان أنهما طردا بسبب هويتهما الإسرائيلية اليهودية لكن المطعم نشر بيانا عبر صفحته على فيسبوك يشرح الموقف.

وجاء في البيان إن الزبائن قد أشاروا إلى “دعمهم لجرائم حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”، مضيفا: “كمواطنين أصحاب ضمائر حية، نستنكر الإبادة الفلسطينية المستمرة كجريمة ضد الإنسانية”.

وذكر البيان أيضا أن السياح اتهموا المطعم بمعاداة السامية مشددين على أن دعم الفلسطينيين يعني دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن المطعم يعارض “الفصل العنصري الإسرائيلي ودعم الإبادة الفلسطينية المستمرة”.

ومنذ أيام ضجت منصات التواصل بالحديث عن اشتراط صاحب فندق باليابان على سائح إسرائيلي الإقرار بعدم ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب والقتل والتعذيب والتهجير القسري للحصول على غرفة.

ووفقا للإعلام العبري فقد طلبوا منه توقيع نموذج تعهد كتابي، يتضمن الإقرار بعدم ارتكابه “جرائم حرب”، منها “هجمات على المدنيين، أو قتل أو إساءة معاملة من استسلموا أو أُسروا، أو التعذيب أو العنف الجنسي، أو التهجير القسري أو النهب”.

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