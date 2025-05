بالفيديو.. مطعم إيطالي يطرد عائلة صهيونية بهذه العبارة المُفحمة

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام إدارة مطعم إيطالي بطرد عائلة صهيونية بعد أن قيل لهم عبارة مفحمة.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع، نقاشا حادا بين عاملة في مطعم وزوجين إسرائيليين، حيث طلبت العاملة منهما الرحيل بسبب “مقتل الأبرياء في غزة”، كما يُسمع مالك المطعم وهو يطلب منهما المغادرة دون دفع الفاتورة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن مطعم “لا تافرنا دي سانتا كيارا” الواقع في نابولي الإيطالية طلب من العائلة، مغادرة المكان، بعد أن قيل لهم “الصهاينة غير مرحب بهم هنا”.

VIDEO | “And tell the Zionists they’re not welcome here.”

(An Israeli family boasting about the genocide they’re committing in Gaza was expelled from a restaurant in Naples, by a very savvy owner) pic.twitter.com/XiB2gTdkre

— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) May 5, 2025