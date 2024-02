بالفيديو.. مظاهرات في غانا احتجاجا على الإخفاق في كأس أمم إفريقيا

تظاهر المئات من الجماهير في شوارع العاصمة الغانية أكرا، وطالبوا بضرورة إصلاح كرة القدم في البلاد، بعد إقصاء منتخب “النجوم السوداء” في دور مجموعات “كان” كوت ديفوار.

وسار المتظاهرون في الشوارع الرئيسية للمدينة مرتدين قمصانا سوداء وحمراء مكتوب عليها “أنقذوا كرة القدم في غانا” وحملوا لافتات لإظهار إحباطهم من ضعف أداء المنتخب في البطولات الكبرى مؤخرا.

.@VeronicaCommey leading the charge at the #SaveGhanaFootball demonstration currently underway in Accra. pic.twitter.com/d4OhS1Rg96

— GTV Ghana (@GTV_Ghana) February 14, 2024