بالفيديو.. مظاهرات في غانا احتجاجا على الإخفاق في كأس أمم إفريقيا

تظاهر المئات من الجماهير في شوارع العاصمة الغانية أكرا، وطالبوا بضرورة إصلاح كرة القدم في البلاد، بعد إقصاء منتخب “النجوم السوداء” في دور مجموعات “كان” كوت ديفوار.

وسار المتظاهرون في الشوارع الرئيسية للمدينة مرتدين قمصانا سوداء وحمراء مكتوب عليها “أنقذوا كرة القدم في غانا” وحملوا لافتات لإظهار إحباطهم من ضعف أداء المنتخب في البطولات الكبرى مؤخرا.

.@VeronicaCommey leading the charge at the #SaveGhanaFootball demonstration currently underway in Accra. pic.twitter.com/d4OhS1Rg96 — GTV Ghana (@GTV_Ghana) February 14, 2024

وقال المحتجون في التماس قدموه إلى البرلمان “تواجه كرة القدم الغانية اليوم فترة مظلمة في تاريخها، إنها لحظة غير مسبوقة جلبت إحراجا عالميا للاسم الذي كان يجعلنا جميعا نشعر بالفخر الشديد في الداخل والخارج”.

كما طالب المحتجون رئيس البلاد بفتح تحقيق في مشاركة غانا في كأس العالم 2022 وكأس الأمم 2023، بعد مزاعم الفساد من قبل الاتحاد الغاني خلال البطولتين.

وفاز منتخب غانا بكأس إفريقيا أربع مرات لكنه لم يحقق اللقب منذ 1982، كما تأهل إلى كأس العالم أربع مرات أيضا وبلغ دور الثمانية في 2010.