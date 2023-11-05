بالفيديو.. مظاهرة تاريخية بواشنطن ضد بايدن “شريك الإبادة” في غزة

متظاهرون في واشنطن ضد سياسة بايدن في الشرق الأوسط

تداولت مواقع إخبارية وناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرة حاشدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن ضد الرئيس جو بايدن، باعتباره شريك الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.

وقالت تقارير إخبارية أن الآلاف شاركوا في المظاهرة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، منددين بالسياسات الداعمة لإسرائيل وبدور الرئيس جو بايدن الذي وصفه متظاهرون بأنه “شريك في الإبادة”.

وسار المتظاهرون في شوارع واشنطن ملوحين بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات من بينها “بايدن، بايدن لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة”، ثم تجمعوا عند ساحة الحرية على بعد خطوات من البيت الأبيض.

ووفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه تعد أكبر مظاهرة في العاصمة الأميركية منذ بدء الحرب على غزة. وأمضى كثير من المتضامنين ساعات طويلة للوصول إلى واشنطن من أجل المشاركة.

وألقيت كلمات خلال المظاهرة، ندد فيها المتحدثون بدعم الرئيس الأميركي لإسرائيل، قائلين “يداك ملطخة بالدماء”.

وتعهد بعضهم بألا يؤيد مساعي بايدن للفوز بفترة رئاسية ثانية العام المقبل، ولا حملات ديمقراطيين آخرين، واصفين إياهم بالليبراليين “ذوي الوجهين”.

وانتقد آخرون قادة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة لعدم تنديدهم بقتل النساء والأطفال جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال المنظمون إن هذه أكبر مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني في تاريخ الولايات المتحدة وشارك فيها ما لا يقل عن 300 ألف شخص.

وخرجت مظاهرات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ولا سيما في نيويورك وسان فرانسيسكو، كما نظمت مظاهرات مماثلة بمدن عدة في كندا.

وفي وقت سابق، أقيمت مظاهرات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في لندن وباريس وبرلين وأنقرة وإسطنبول ومدن أخرى عديدة.