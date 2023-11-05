بالفيديو.. مظاهرة تاريخية بواشنطن ضد بايدن “شريك الإبادة” في غزة
تداولت مواقع إخبارية وناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرة حاشدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن ضد الرئيس جو بايدن، باعتباره شريك الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.
وقالت تقارير إخبارية أن الآلاف شاركوا في المظاهرة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، منددين بالسياسات الداعمة لإسرائيل وبدور الرئيس جو بايدن الذي وصفه متظاهرون بأنه “شريك في الإبادة”.
Protests right outside the White House…
😯😯😯 pic.twitter.com/CuZGUHtZrA
— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) November 5, 2023
وسار المتظاهرون في شوارع واشنطن ملوحين بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات من بينها “بايدن، بايدن لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة”، ثم تجمعوا عند ساحة الحرية على بعد خطوات من البيت الأبيض.
ووفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه تعد أكبر مظاهرة في العاصمة الأميركية منذ بدء الحرب على غزة. وأمضى كثير من المتضامنين ساعات طويلة للوصول إلى واشنطن من أجل المشاركة.
Protest can barely keep from spilling into street on 34th and 6th. More visible officers arriving. pic.twitter.com/VIS8qSlPE2
— PRO_NYC (@protest_nyc) November 4, 2023
أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في واشنطن على الإطلاق.#غزة_الآن
pic.twitter.com/yN8MsZZhKf
— Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) November 4, 2023
وألقيت كلمات خلال المظاهرة، ندد فيها المتحدثون بدعم الرئيس الأميركي لإسرائيل، قائلين “يداك ملطخة بالدماء”.
وتعهد بعضهم بألا يؤيد مساعي بايدن للفوز بفترة رئاسية ثانية العام المقبل، ولا حملات ديمقراطيين آخرين، واصفين إياهم بالليبراليين “ذوي الوجهين”.
وانتقد آخرون قادة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة لعدم تنديدهم بقتل النساء والأطفال جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
وقال المنظمون إن هذه أكبر مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني في تاريخ الولايات المتحدة وشارك فيها ما لا يقل عن 300 ألف شخص.
“مظاهرة تاريخية في واشنطن”
الشعوب في كل العالم تساند القضية الفلسطينية،
وخصوصاً الشعوب العربية والإسلامية لابد أن تقوم بواجبها وتحرر فلسطين من قبضة الـصـhـاينة.#ولعت#عصيان_مدني pic.twitter.com/rtNzCfeSFG
— صبا طاهر (@sabatahir1997) November 5, 2023
وخرجت مظاهرات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ولا سيما في نيويورك وسان فرانسيسكو، كما نظمت مظاهرات مماثلة بمدن عدة في كندا.
وفي وقت سابق، أقيمت مظاهرات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في لندن وباريس وبرلين وأنقرة وإسطنبول ومدن أخرى عديدة.