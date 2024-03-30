بالفيديو.. معتمر يلفت الأنظار في الحرم المكي بطوله الفارع!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو كثيرة التقطوها من الحرم المكي لأطول معتمر على الإطلاق خلال رمضان الجاري.
ولفت المعتمر زوار بيت الله الحرام بطوله الفارع الذي يفوق المترين ونصف، فراحوا يصورونه وينشرون الفيديوهات عبر منصات التواصل.
في ذات السياق أعرب نشطاء عن دهشتهم من طول الرجل، بين من يراه أطول معتمر ومن يراه أطول رجل في العالم، خاصة وأن مشاهد مثل هذه لا تتكرر كل يوم في الحرم.
أطول رجل في الحرم ماشاءالله 👇🏾👇🏾 tall man pic.twitter.com/N7fXLVAXow
— بوبراك .. (@bobarrak777) March 30, 2024
ماشاء الله تبارك الرحمن أطول رجل فالعالم يعتمر في الحرم المكي وبثير نظر المعتمرين 🕋#مكه_المكرمه_الحرم_المكي pic.twitter.com/QjdFdUBTJf
— بنت صحار العز 🌹💖 (@sohar_0) March 29, 2024
ولم يحدد ناشرو الصور جنسية المعتمر، لكن يظهر من لون بشرته أنه من إحدى الدول الإفريقية، وهو من أطول الرجال في العالم.
سبحان الخالق اطول رجل فى الحرم المكي الشريف من احدي الدول الأفريقية pic.twitter.com/iQbbTKztVL
— ابن المرقاب (@abnalmerqab) March 29, 2024