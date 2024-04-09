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بالفيديو.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام والأمن يحقق في الواقعة!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام والأمن يحقق في الواقعة!

كشفت وسائل إعلام سعودية محاولة أحد الأشخاص الانتحار، في الحرم المكي، ما أثار هلعا وخوفا بين أوساط المعتمرين.

وبحسب التقارير الواردة فقد باشرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد، وجرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة دون الكشف عن جنسيته.

وقالت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية ، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للشاب الذي يبدو بأنه من بلد إفريقي، وهو يتلوى من الألم بعد قفزه من الطابق العلوي للمسجد، وكان حساب المتصهينة هدى جنات من بين المشاركين للفيديو.

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