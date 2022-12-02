بالفيديو.. معركة بالأيدي والكراسي في برلمان السنغال بسبب الرئيس
شهد برلمان السنغال، الخميس، معركة بين نواب المعارضة والموالاة، بعد نقاش حول ترشح الرئيس ماكي سال لعهدة ثالثة، ووصل الأمر حد صفع نائب لزميلته، وتراشق بالكراسي.
وأظهرت فيديوهات حول الجلسة، أن النقاش حول ترشح ماكي سال، تطور إلى شجار كبير، أين تقدم نائب من المعارضة نحو زميلته في الموالاة، وقام بصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة برشقه بالكرسي.
🇸🇳 #Senegal Ce jeudi 1er décembre à l’Assemblée nationale, Amy Ndiaye, de la majorité, a été giflée par le député de l’opposition Massata Samb du parti PUR. #RFImatin 👇 (Images © Dakar Actu TV) pic.twitter.com/eQDMMWfV87
— RFI Afrique (@RFIAfrique) December 2, 2022
ووثقت المشاهد المتداولة، تطور الوضع بعدها إلى شجار جماعي، وتراشق بالكراسي والأيدي والأرجل، قبل تدخل نواب لتهدئة الأوضاع.
🇸🇳🪑 Sénégal: une députée de la majorité présidentielle jette une chaise à un homologue de l’opposition en plein débat à l’Assemblée pic.twitter.com/4qMCiO2vM9
— BFMTV (@BFMTV) December 1, 2022
Parlement Sénégal🇸🇳 https://t.co/yL0dfolhl5
— Caileen ᴷᴰᴷ 💉🇺🇦 (@Caileen_R_KDKFR) December 2, 2022