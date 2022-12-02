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بالفيديو.. معركة بالأيدي والكراسي في برلمان السنغال بسبب الرئيس

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. معركة بالأيدي والكراسي في برلمان السنغال بسبب الرئيس
ح.م
جانب من الحادثة

شهد برلمان السنغال، الخميس، معركة بين نواب المعارضة والموالاة، بعد نقاش حول ترشح الرئيس ماكي سال لعهدة ثالثة، ووصل الأمر حد صفع نائب لزميلته، وتراشق بالكراسي.

وأظهرت فيديوهات حول الجلسة، أن النقاش حول ترشح ماكي سال، تطور إلى شجار كبير، أين تقدم نائب من المعارضة نحو زميلته في الموالاة، وقام بصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة برشقه بالكرسي.

ووثقت المشاهد المتداولة، تطور الوضع بعدها إلى شجار جماعي، وتراشق بالكراسي والأيدي والأرجل، قبل تدخل نواب لتهدئة الأوضاع.

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