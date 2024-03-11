بالفيديو.. معلومات تكشف لأول مرة عن زوجة محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام!

كشفت كاتبة فلسطينية شهيرة معلومات عن “وداد عصفور” زوجة محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، المطلوب الأول لدى تل أبيب، والذي تلاحقه أجهزتها الأمنية والعسكرية منذ نحو 3 عقود.

وقالت الكاتبة والروائية نردين أبو نبعة عبر أمواج إذاعة حسنى الأردنية إن “وداد عصفورة” امرأة استثنائية لم تجمعها صورة مع زوجها ولا زيارة، ولا حتى بيت، إذ كانا يلتقيان في كل مرة في بيت مختلف بسبب مطاردة الاحتلال له، ولم يكن مسموحا لها باستعمال الهاتف ولا حتى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “هي لم تتخيل يوما أن تكون زوجة الرجل المطارد الأول، حتى أهلها في العمارة التي يسكنون فيها لم يعلموا بهوية زوجها حتى استشهدت”، لافتة أن الضيف احتواها كونها أرملة وأم لثلاثة أطفال ولم يكن يناديها باسمها وإنما “أم بكر”، واعتبر أولادها أولاده.

وتابعت: “أنا لم أكن أعرفها شخصيا ولم ألتق بها ولكني قابلت أختها إيمان عصفورة وعندما استشهدت عرفت الرابط بينهما، بحيث لما استشهدت وداد عصفورة كتبت الصحفية هديل عطا الله مقالا عن هذه المرأة التي عرفت يوم استشهادها، إذ لم يكن أحد في غزة يعرف من هي زوجة محمد الضيف”.

وأوضحت نردين لأخت وداد عصفورة أنها تريد أن تكتب عن زوجات الشهداء وطلبت منها أن تروي لها معلومات عن أختها الشهيدة زوجة الرجل الأول في كتائب القسام، وكان من ضمن ما أخبرتها به أن والدتها هي من خطبت الضيف.

وأردفت: “الضيف كان متزوج لمدة 15 عاما وزوجته لم تنجب وكانت تقوم بعمليات أطفال الأنابيب وكان فيه جلسة نسائية عادية فقالت أم وداد والله لو عندي بنت لأزوجو اياها.. هي ليس لديها بنات كلهن متزوجات إلا واحدة ترملت حديثا هي وداد، فكان من بين النساء من نقل الكلام لمحمد الضيف فحدثت الخطبة:.

وواصلت: “قالت الأم “غبة من السبع ولا النذل كلو” يعني أن تتزوجي رجلا بأتم معنى الكلمة ولو ستعيشين معه أياما معدودة، أفضل من أن تعيشي العمر كله مع الأنذال.. ويوم استشهاد زوجها السابق كان أهلها يقولون لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لم تكن تستطيع النطق، كانت تقولها في صدرها ولكن لا تستطيع الكلام”.

وولدت “وداد مصطفى حرب عصفورة” في 4 نوفمبر 1986، لأسرة تقطن في مخيم “جباليا” للاجئين شمال قطاع غزة.

وحسب مصادر مقربة من حركة حماس، فإن “عصفورة”، كانت أرملة لقائد ميداني في كتائب القسام، يدعى بلال أبو قصيعة، قتل في مايو/أيار من عام 2006، حينما كان يبلغ من العمر (25 عاما).

وتزوجها “الضيف”، في عام 2011، وسط اجراءات أمنية مشددة للغاية.

وإلى جانب “الخوف من المصير المحتوم”، عانت “وداد”، من الوحدة والعزلة، على مدار سنوات زواجها من “الضيف”، بسبب الاجراءات الأمنية المشددة التي تحيط به.

وسابقا كشفت مصادر مقربة من “حماس″، أن “وداد”، أنجبت بنتين للضيف، إلى جانب ابنها “علي”، الذي قتل معها.

وسبق أن عملت باحثة ميدانية، في جمعية “النور”، المختصة في رعاية “الأسرى والشهداء”.

وولد زوجها “محمد الضيف”، عام 1965، لأسرة فلسطينية لاجئة استقرت في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبدأ “الضيف” نشاطه العسكري في أيام الانتفاضة الأولى، حيث انضم لصفوف “حماس″ في 1989، وكان من أبرز رجالها الميدانيين، فاعتقلته إسرائيل وقضى في سجنها سنة ونصف دون محاكمة بتهمة العمل في الجهاز العسكري لحماس.

وانتقل الضيف إلى الضفة الغربية مع عدد من قادة “القسام” في قطاع غزة، ومكث فيها فترة من الزمن، وأشرف على تأسيس كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

واستشهدت وداد “28 عاما” وطفلها الرضيع علي ابن السبعة أشهر فقط في أوت 2014.