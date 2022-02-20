بالفيديو.. مغاربة ينهبون سوقا أسبوعية بالقنيطرة   

هجم مغاربة على أحد الأسواق الأسبوعية بمدينة القنيطرة في المغرب مما أثار جدلا كبيرا بعد تكرارا حوادث عديدة من هذا النوع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحادثة تظهر تدافع المغاربة على حمل صناديق الخضر وفوضى ورشق بالحجارة بين الباعة والمتسوقين.

ويبدو أن إعلام النظام المغربي منشغل بما يحدث في الجزائر ويروج لسيناريوهات لتشويه الجزائر وتسخير دعاية كبيرة حول نفاذ الغذاء وندرته، في حين أنه يغض الطرف عما يحدث خارج أسوار مكاتبه وفي الأسواق القريبة منه.

ونشر أحد النشطاء المغاربة تغريدة عبر تويتر قال فيه “ردة فعل طبيعية التي رأيناها اليوم في سوق نواحي القنيطرة لا أحد يعلم ما سيحدث في الخمس سنوات القادمة مع حكومة الجفاف”.

وأضاف ناشط مغربي أخر في سوق الأحد بالقنيطرة الباعة هربوا والمواطن قام بسرقة الخضر يجب تدخل العدالة ومحاسبة الفاعلين.