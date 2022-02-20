بالفيديو.. مغاربة ينهبون سوقا أسبوعية بالقنيطرة
هجم مغاربة على أحد الأسواق الأسبوعية بمدينة القنيطرة في المغرب مما أثار جدلا كبيرا بعد تكرارا حوادث عديدة من هذا النوع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحادثة تظهر تدافع المغاربة على حمل صناديق الخضر وفوضى ورشق بالحجارة بين الباعة والمتسوقين.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أزمة أخلاق قبل أزمة أقوات، سرقة أرزاق الناس في العز النهار ، عديد المرات حضرنا الحكومة من إشتداد الحبل على رقاب الناس لكن لا حياة لمن تنادي ، ثم إننا لا نأيد هذا الفعل الشنيع ، الفيديو من سوق الأحد ضواحي القنيطرة #أخنوش_ارحل #المغرب #قنيطرة pic.twitter.com/dKMSXskkQf
— Ibrahim El Hamioui (@ibrahimelhamiou) February 20, 2022
ويبدو أن إعلام النظام المغربي منشغل بما يحدث في الجزائر ويروج لسيناريوهات لتشويه الجزائر وتسخير دعاية كبيرة حول نفاذ الغذاء وندرته، في حين أنه يغض الطرف عما يحدث خارج أسوار مكاتبه وفي الأسواق القريبة منه.
ونشر أحد النشطاء المغاربة تغريدة عبر تويتر قال فيه “ردة فعل طبيعية التي رأيناها اليوم في سوق نواحي القنيطرة لا أحد يعلم ما سيحدث في الخمس سنوات القادمة مع حكومة الجفاف”.
ما وقع في سوق القنيطرة جزء صغير فقط من أنواع السرقات التي تقع يوميا في البلاد والتي لا يتم تصويرها ولهدا فإن الحكومة ملزمة بدعم الجميع لتدور عجلة الإقتصاد وإيجاد حلول ملموسة لأن الرواج ميت نهائيا بسبب الجفاف وكورونا وتراجع السياحة ونسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة
— Adam Bily (@AdamBily4) February 20, 2022
وأضاف ناشط مغربي أخر في سوق الأحد بالقنيطرة الباعة هربوا والمواطن قام بسرقة الخضر يجب تدخل العدالة ومحاسبة الفاعلين.
في سوق الاحد نواحي القنيطرة البياعة و شراية هربو و المواطن يسرق في الخضر ..
يجب تذخل العدالة و محاسبة الفاعلين و تنزيل اقصى العقوبات 😡😡😡 pic.twitter.com/OebdNJ2ElZ
— المشاغب✌️ (@Mozane_Demon) February 20, 2022