بالفيديو.. مغربية تتخلص من ابنها بطريقة بشعة أمام شقيقه!

في جريمة بشعة هزت النفوس، أقدمت أم مغربية على قتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، “ضربا وعضا ولكما”، أمام أنظار شقيقه.

وقعت الجريمة في مدينة القصر الكبير شمال غرب المغرب، حيث دخلت الأم في “نوبة هستيرية” أثناء غياب زوجها عن المنزل، قبل أن تنهال على طفلها بالضرب والعض واللكم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفقا لصحف محلية.

وقتلت الأم طفلها أمام عيني أخيه البالغ من العمر 5 سنوات، حسبما ذكرت عدة صحف مغربية.

وبحسب الإعلام المغربي فإن الأم لم تكن تعاني من أي اضطرابات عقلية واضحة، لكنها تشتكي من نوبات عصبية بين الحين والآخر.

وأوقفت الجهات الأمنية المختصة الأم وتم عرضها على النيابة للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.