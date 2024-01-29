بالفيديو.. مغربية تعتدي بوحشية على معلمة ابنها ونشطاء ينسبون الحادث لدول أخرى! 

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق لحظة اقتحام امرأة لمدرسة والاعتداء على معلمة، بطريقة همجية استنكرها الكثيرون.

يظهر في الفيديو الصادم، شخص يتجه نحو بوابة فتقتحم سيدة المكان متهجّمة على من يصوّر، وجاء في التعليق المرافق: “هجوم أم تلميذ على معلمة في منطقة بوسليم في طرابلس”.

الفيديو حظي بتفاعل كبير وحقق مئات التعليقات، لكن بالرغم من وضوح لهجة الجارة الغربية يحاول نشطاء نسب الحادث لدول أخرى على غرار تونس، ليبيا والجزائر!

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن السيدة الظاهرة في الفيديو مغربية، واللهجة واضحة كوضوح الشمس.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن صحافيوها في الرباط تعرفوا على المقطع، كونه أثار ضجة عند انتشاره أول مرّة في المغرب.

على ضوء ذلك، يرشد التفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة إليه منشوراً على صفحات ومواقع إخباريّة مغربيّة.

وجاء في التفاصيل أن الفيديو يوثق اعتداء والدة تلميذ على معلّمة داخل مدرسة تقع في مدينة مولاي يعقوب المغربية شهر أكتوبر الماضي.