بالفيديو.. مغربية قتلت زوجها بمساعدة أبنائها وأخفت جثته في جدار المنزل لسنوات!

تداولت تقارير إخبارية تفاصيل حادثة بشعة ارتكبتها سيدة مغربية منذ سنوات، حيث قامت بقتل زوجها بمساعدة أبنائها الخمسة وإخفاء جثته في جدار المنزل.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد قرر قاضي التحقيق في مدينة طنجة، شمالي المغرب، إيداع 6 أشخاص السجن بعد الاستماع إليهم في قضية العثور على جثة رجل مدفون في جدار منزله.

ويحاكم المتهمون الستة وبينهم الزوجة وأبناء الضحية بتهمة قتل والدهم وتعذيبه ثم دفنه في جدار إسمنتي داخل شقته بمنطقة طنجة البالية سنة 2018.

وعادت جريمة القتل إلى السطح قبل نصف شهر، بعد أن اعتقلت الشرطة المغربية شخصا في ملف لبيع المخدرات، فأوصلت التحقيقات إلى منزل الأسرة الجانية، كما بيّنت المعطيات التي تسربت من ملف التحقيقات، أن المحققين الميدانيين للشرطة انتبهوا إلى وجود أمور غير طبيعية، في جدار المنزل العائلي.

وتم اكتشاف الجثة وتفاصيل الجريمة التي وصفت بـ”البشعة”، أثناء التحقيق مع الأم والابن الأكبر في قضية الاتجار بالمخدرات، حيث أظهرت اعترافاتهما المتناقضة والتحقيقات المعمقة بشأن اختفاء الأب في ظروف غامضة ضلوعهما في جريمة قتله وإخفاء جثته قبل 6 سنوات.

ووفقا لصحيفة محلية فإن التحقيقات الأولية كشفت أن الزوجة والابن الأكبر هما من قاما بالجريمة، بينما لم يكن اثنين من الأبناء قد بلغا سن الرشد حينها.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن التحقيقات تشير إلى أن ” الابن والأم برفقة المتهمين الآخرين من الأبناء تورطوا في تعذيب والدهم، وعمدوا بعد قتله بطريقة بشعة إلى نقل جثمانه داخل أثاث منزلي، من طرف الابن الأكبر باتفاق مع والدته، على متن سيارة إلى شقة أخرى تعود ملكيتها لهم”.

وأضاف أنه جرى التخلص من الجثة عبر دفنها وسط حائط وإفراغ الإسمنت عليه لطمس معالم الجريمة.