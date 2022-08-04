بالفيديو.. مغنية إنجليزية تؤدي “طلع البدر علينا” بعد اعتناقها الإسلام

طرحت المغنية والكاتبة الإنجليزية الشهيرة سلوى لورين أنشودة “طلع البدر علينا”، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعد اعتناقها الدين الإسلامي.

المغنية الشهيرة التي سبق أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز، قررت تقديم نسخة جديدة من “طلع البدر علينا” بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية، وخطفت الأنظار وسحرت كل من سمعها في ذاك الوقت.

وتعاونت لورين مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول.

وفور طرحها في يوتيوب، احتل وسم سلوى لورين لائحة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتصدرت محركات البحث المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن سلوى لورين مغنية وكاتبة أغانٍ إنكليزية، حصلت على بكالوريوس في موسيقى الجاز واشتهرت بالعزف على البيانو وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.

كما حصلت سلوى على تدريبها مع ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، وهما مدربا أصوات شهيران بالمملكة المتحدة، قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية، وقاما أيضا بالتدريب الصوتي فى عدد من البرامج مثل “ذا فويس” و”إكس فاكتور”.