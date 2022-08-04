بالفيديو.. مغنية إنجليزية تؤدي “طلع البدر علينا” بعد اعتناقها الإسلام
طرحت المغنية والكاتبة الإنجليزية الشهيرة سلوى لورين أنشودة “طلع البدر علينا”، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعد اعتناقها الدين الإسلامي.
المغنية الشهيرة التي سبق أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز، قررت تقديم نسخة جديدة من “طلع البدر علينا” بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية، وخطفت الأنظار وسحرت كل من سمعها في ذاك الوقت.
وتعاونت لورين مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول.
وفور طرحها في يوتيوب، احتل وسم سلوى لورين لائحة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتصدرت محركات البحث المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن سلوى لورين مغنية وكاتبة أغانٍ إنكليزية، حصلت على بكالوريوس في موسيقى الجاز واشتهرت بالعزف على البيانو وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.
النجمة البريطانية سلوى لورين التي اعتنقت الإسلام حديثًا تطلق فيدو كليب لأنشودة #طلع_البدر_علينا عبر قناتها على يوتيوب بعد أن لاقى أداءها السابق للأنشودة استحسان الملايين #العرب_في_بريطانيا AUK
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— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) August 4, 2022
كما حصلت سلوى على تدريبها مع ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، وهما مدربا أصوات شهيران بالمملكة المتحدة، قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية، وقاما أيضا بالتدريب الصوتي فى عدد من البرامج مثل “ذا فويس” و”إكس فاكتور”.
A voice full of kindness & a graceful presence.
Years ago, #Salwa_Lauren embraced Islam and decided to retire from her music career, but today she is back with her angelic voice to express her love for the master of mankind, prophet Mohamed (PBUH)
“TALAA ALBADRU”طلع البدر علينا pic.twitter.com/VNkdOmbBoL
— ™تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) January 2, 2022
2/🕋🌿هذه قصة سلوى لورين المغنية البريطانية الشهيرة التي اعتنقت الإسلام قبل سنوات ثم اعتزلت الغناء والموسيقى .. لتعود بأنشودة “طلع البدر علينا”🌿🕋https://t.co/NmzMYhZkmT
— 𝐃𝐫. 𝐓𝐀𝐐𝐈 𝐀𝐋 𝐙𝐄𝐄𝐑𝐀 🌿🕊 (@TAQIALZEERA) August 4, 2022