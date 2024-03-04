بالفيديو.. مغنية شهيرة تضرب مذيعا فاجأها بعرض زواج على الهواء!
انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة اعتداء مغنية باكستانية شهيرة على مذيع فاجأها بعرض زواج على الهواء.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد جرى تحول مفاجئ للأحداث خلال البرنامج المباشر “الطلب العام – Public Demand”، عندما وجدت المغنية الباكستانية “شازيا منظور”، نفسها في حوار غير مرغوب فيه من طرفها مع المضيف والممثل الكوميدي شيري نانها.
Pakistani singer Shazia Manzoor caught on video slapping comedian Shery Nanha during a live show over an ‘immoral’ joke. Incident follows a previous on-air upset, stirring debate on authenticity and boundaries in entertainment. #ShaziaManzoor pic.twitter.com/fIAvPbW1BA
— Pakistani Index (@PakistaniIndex) February 24, 2024
وقال نانها ممازحا: “شازيا، سآخذك مباشرة إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل بعد زواجنا. هل تخبريني في أي درجة ترغبين في السفر؟”، لتنهال عليه ضربا.
وأعربت الفنانة الشهيرة عن استيائها، ووبخت نانها على تصريحاته غير اللائقة، قائلة: “آخر مرة تصرفت بشكل مشابه، وسمحت لك بتمرير الأمر على أنه مقلب، لكن هذه المرة أنا جادة. هل هذه هي الطريقة التي تخاطب بها النساء؟ أنت تتحدث. عن شهر العسل”.
وعقب ذلك غادرت منصور الاستوديو معلنة رفضها المشاركة في العرض.
Shazia Manzoor going wild and beating the hell out of the comedian pic.twitter.com/h06G3tQ5pV
— yang goi (@GongR1ght) March 2, 2024