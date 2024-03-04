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جواهر

بالفيديو.. مغنية شهيرة تضرب مذيعا فاجأها بعرض زواج على الهواء!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. مغنية شهيرة تضرب مذيعا فاجأها بعرض زواج على الهواء!

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة اعتداء مغنية باكستانية شهيرة على مذيع فاجأها بعرض زواج على الهواء.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد جرى تحول مفاجئ للأحداث خلال البرنامج المباشر “الطلب العام – Public Demand”، عندما وجدت المغنية الباكستانية “شازيا منظور”، نفسها في حوار غير مرغوب فيه من طرفها مع المضيف والممثل الكوميدي شيري نانها.

وقال نانها ممازحا: “شازيا، سآخذك مباشرة إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل بعد زواجنا. هل تخبريني في أي درجة ترغبين في السفر؟”، لتنهال عليه ضربا.

وأعربت الفنانة الشهيرة عن استيائها، ووبخت نانها على تصريحاته غير اللائقة، قائلة: “آخر مرة تصرفت بشكل مشابه، وسمحت لك بتمرير الأمر على أنه مقلب، لكن هذه المرة أنا جادة. هل هذه هي الطريقة التي تخاطب بها النساء؟ أنت تتحدث. عن شهر العسل”.

وعقب ذلك غادرت منصور الاستوديو معلنة رفضها المشاركة في العرض.

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