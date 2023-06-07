بالفيديو.. مغنية عالمية تبتلع حشرة أثناء حديثها مع الجمهور!

ابتلعت مغنية عالمية حشرة عن طريق الخطأ أثناء حديثها مع الجمهور خلال حفلها في مدينة شيكاغو، ما جعلها تصاب بالإحراج.

وبحسب ما أظهر الفيديو المتداول عبر المواقع الإخبارية فقد تفاجأت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت بدخول الحشرة إلى فمها خلال حديثها، إذ وضعت يدها على فمها وكادت أن تتقيأ.

وقالت: “يا إلهي.. هل هناك فرصة أن أحداً لم يشاهد ما حدث للتو؟ إنها لذيذة لقد ابتلعتها، هذه مشكلة الغناء في أماكن مفتوحة سوف تحدث مثل هذه الأخطاء، من الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى”.