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بالفيديو.. مفتشة في مصالح قمع الغش تكشف أسباب ندرة زيت المائدة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مفتشة في مصالح قمع الغش تكشف أسباب ندرة زيت المائدة
ح.م

يستعمل العديد من التجار الحيلة والتحجج بالفوترة من أجل تخزين السلع المدعمة واستغلالها في عملية المضاربة. حسبما أكدته رئيسة مفتشية التجارة.

وجاء هذا خلال خرجة ميدانية قامت بها المصالح الأمنية في لجنة مشتركة مع مصالح المقاطعة الادارية ببئر مراد رايس ومفتشية التجارة إلى محلات بيع الجملة بالسمار.

وقالت رئيسة المفتشية بعد الوقوف على عمليات تخزين للسلع منها مادة زيت المادة التي تشهد ندرة في الأسواق إن التجار يعتمدون على الحيلة من خلال ادعائهم عدم امتلاك أجهزة كومبيوتر من أجل القيام بعملية الفوترة.

وأوضحت المتحدثة أن المعنيين تُتخذ في حقهم متابعات قضائية تصل إلى السجن مع حجز المواد موضوع المضاربة ووقف تموين التجار.

وتم خلال هذه العملية حجز كمية معتبرة من الزيت تقدر بـ 12 ألف و521 لتر من مختلف الأحجام وكمية من الفرينة.

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