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بالفيديو.. مقاتلة أمريكية تسقط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مقاتلة أمريكية تسقط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي
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المنطاد الصيني

أسقطت مقاتلة أمريكية مساء السبت المنطاد الصيني الذي حلّق في أجواء الولايات المتحدة منذ أيام، بعد أن تمّ تعليق حركة الطيران على مستوى 3 مطارات بالتزامن مع ذلك.

وأكدت إدارة الطيران الأمريكية مساء السبت، وقف حركة الطيران بـ 3 مطارات بولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، “لدعم جهود البنتاغون في عملية تتعلق بالأمن القومي”.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق مساء السبت، على إسقاط المنطاد الصيني. بعد عدّة أيام على إطلاعه بالأمر يوم الثلاثاء الماضي.

وأسقط المنطاد باستخدام مقاتلة الشبح “رابتور F-22”. في حين تابعت البارجة “USS CARTER HALL” مكان سقوط حطامه في المحيط، قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين يومي الأحد والإثنين. بعد اكتشاف أمر دخول المنطاد إلى أجواء الولايات المتحدة.

وأبدت واشنطن توجّسها من أن ينطوي دخول المنطاد إلى أجوائها على أغراض تجسّسية. لكن بكين تنفي ذلك، وتقول إن منطادها  لا يعدو كونه “بالونا مدنيا” انحرف عن مساره بالخطأ.

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