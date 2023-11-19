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بالفيديو.. مقبرة عسكرية تكشف حجم الخسائر في صفوف جيش الاحتلال

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مقبرة عسكرية تكشف حجم الخسائر في صفوف جيش الاحتلال

كشف مدير مقبرة  إسرائيلية عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة.

وفي تقرير مصور، قال دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية: “نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور”.

ولفت باروخ إلى أنه “فقط في مقبرة جبل هرتزل دفنا 50 جندياً خلال 48 ساعة”.

تجدر الإشارة إلى أن أسماء الجنود القتلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش بذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين اثنين وإصابة جندي ثالث في معارك قطاع غزة ما يرفع حصيلة القتلى من الجنود إلى 60 منذ بدء التوغل البري في غزة، وإلى 379 منذ 7 أكتوبر الماضي.

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