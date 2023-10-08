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بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخر في إطلاق نار بالإسكندرية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخر في إطلاق نار بالإسكندرية

أعلنت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصدر أمني، الأحد، مقتل إسرائيلين في إطلاق نار تعرضت له حافة تقل سياحا بمحافظة الإسكندرية بمصر.

وأفاد المصدر الأمني، نقلا  عن موقع “المصري اليوم” بأن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي وقتل سائحين إسرائيليين.

وقال المتحدث إن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وأكد المصدر ذاته وفاة شخصين من أعضاء الفوج السياحي إضافة إلى مرشد مصري  وإصابة آخر بجروح.

من جهتها، أكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالثا ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية”.

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