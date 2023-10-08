بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخر في إطلاق نار بالإسكندرية
أعلنت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصدر أمني، الأحد، مقتل إسرائيلين في إطلاق نار تعرضت له حافة تقل سياحا بمحافظة الإسكندرية بمصر.
وأفاد المصدر الأمني، نقلا عن موقع “المصري اليوم” بأن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي وقتل سائحين إسرائيليين.
وقال المتحدث إن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.
وأكد المصدر ذاته وفاة شخصين من أعضاء الفوج السياحي إضافة إلى مرشد مصري وإصابة آخر بجروح.
اللحظات الأولى عقب مقتل اثنين على الأقل من السيّاح #الإسرائليين على يد شرطي #مصري في مدينة #الاسكندرية#مصر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/tmlmcrd2G2
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) October 8, 2023
من جهتها، أكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالثا ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية”.
لقطات من موقع حادث إطلاق أحد أفراد الشرطة المصرية الـنار من سلاحه الشخصي على سائحين إسرائيليين في #الإسكندرية #طوفان_الأقصى | #مصر pic.twitter.com/1NPZcLJwKt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2023