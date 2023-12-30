بالفيديو.. مقتل ضابط إسرائيلي وجه التحية لمستوطن أحرق عائلة فلسطينية!

تداولت تقارير إعلامية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر مقتل ضابط إسرائيلي كان قد ظهر منذ أسابيع قليلة وهو يوجه التحية لمستوطن أحرق عائلة فلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط الاحتياط النقيب هرئيل شرفيط (33 عاما) قتل يوم الجمعة خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن القتيل نشر فيديو من داخل القطاع، مؤخرا، وهو يرسل تحية إلى المستوطن الذي أحرق عائلة دوابشة عام 2015.

من جانبها قالت صحف عبرية أن الضابط من مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي قرية كفر عقب بمحافظة القدس، وأنه ابن الحاخام إسحاق شرفيط.

يذكر أن الضابط شرفيط كان قد ظهر في مقطع فيديو أوائل نوفمبر الماضي وهو يزرع شجرة في غزة ويهديها إلى سجناء إسرائيليين من غلاة المستوطنين، أبرزهم عميرام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشة، داعيا الحكومة إلى الإفراج عنهم، ما أثار غضبا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واستفز ظهور الضابط الصهيوني كل المناصرين للقضية الفلسطينية، خاصة وأن المستوطن الذي قدم له التحية أحرق رضيعا فلسطينيا حيا بدم بارد، في حادثة خلدها التاريخ لبشاعتها.

وكان بن أوليئيل ضمن مجموعة مستوطنين اقتحموا منزل عائلة دوابشة بقرية دوما شمالي الضفة الغربية في 31 جويلية 2015، فأحرقوا الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حيا أثناء نومه، وتوفي والداه سعد وريهام بعد أسابيع متأثرين بحروقهما، ولم ينج إلا شقيقه أحمد الذي كان في الخامسة من عمره آنذاك.