بالفيديو.. مقتل ضابط إسرائيلي وجه التحية لمستوطن أحرق عائلة فلسطينية!
تداولت تقارير إعلامية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر مقتل ضابط إسرائيلي كان قد ظهر منذ أسابيع قليلة وهو يوجه التحية لمستوطن أحرق عائلة فلسطينية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط الاحتياط النقيب هرئيل شرفيط (33 عاما) قتل يوم الجمعة خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن القتيل نشر فيديو من داخل القطاع، مؤخرا، وهو يرسل تحية إلى المستوطن الذي أحرق عائلة دوابشة عام 2015.
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نفوق النقيب (احتياط) هرئيل شرفيط، 33 سنة من كوخاف يعقوب، ضابط قتالي في الكتيبة 7008، تشكيل “هفتي حاش”، نفق في معارك شمال قطاع #غزةpic.twitter.com/iiPpC7JBFh
— جنـرال الخليج (@QATARTEAM) December 29, 2023
من جانبها قالت صحف عبرية أن الضابط من مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي قرية كفر عقب بمحافظة القدس، وأنه ابن الحاخام إسحاق شرفيط.
يذكر أن الضابط شرفيط كان قد ظهر في مقطع فيديو أوائل نوفمبر الماضي وهو يزرع شجرة في غزة ويهديها إلى سجناء إسرائيليين من غلاة المستوطنين، أبرزهم عميرام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشة، داعيا الحكومة إلى الإفراج عنهم، ما أثار غضبا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
*القتيل الضابط هرئيل شارفيت أرسل تحيةً من غزة للمستوطن قاتل عائلة دوابشة، في الأسابيع الماضية.*
كما تدين تدان pic.twitter.com/EccnIwUffC
— Amr Alyemeni (@amr_alyemeni) December 29, 2023
واستفز ظهور الضابط الصهيوني كل المناصرين للقضية الفلسطينية، خاصة وأن المستوطن الذي قدم له التحية أحرق رضيعا فلسطينيا حيا بدم بارد، في حادثة خلدها التاريخ لبشاعتها.
وكان بن أوليئيل ضمن مجموعة مستوطنين اقتحموا منزل عائلة دوابشة بقرية دوما شمالي الضفة الغربية في 31 جويلية 2015، فأحرقوا الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حيا أثناء نومه، وتوفي والداه سعد وريهام بعد أسابيع متأثرين بحروقهما، ولم ينج إلا شقيقه أحمد الذي كان في الخامسة من عمره آنذاك.