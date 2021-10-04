بالفيديو.. مقتل لارش فيلكس صاحب رسوم مسيئة للرسول في احتراق سيارته
لقي رسام الكاريكاتير السويدي “لارش فيلكس” المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، مصرعه حرقا، مساء الأحد، إثر حادث سيارة.
وبحسب ما أفاد الإعلام السويدي فقد هلك فيلكس، بالإضافة إلى الشرطيين اللذين كانا يقومان بحراسته، وذلك بعد اصطدام شاحنة بسيارتهم في مدينة ماركارد السويدية.
بحسب وسائل إعلام سويدية:
الرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم لقي مصرعه محروقاً وتفحم جثته بعد اصطدام سيارة شرطة مدنية كان يستقلها برفقة ضابطي شرطة من أجل حمايته بشاحنة.
وصدق الله القائل (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) pic.twitter.com/3GeJTC74ej
— عماد الشريف (@3madAlshareef) October 4, 2021
وكان الرسام الشهير قد لاقى هجومًا خلال السنوات الأخيرة بسبب رسوماته المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
“والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم..” وفاة الرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.بعد اصطدامه مع حراسه بشاحنة واحتراقهم جميعاً بصورة بشعة.تنظيم القاعدة كان قد اعلن اهدار دمه ومنذ عام ٢٠٠٧م لم يخرج إلا بمرافقة حراسة خاصة!!#صباح_الخير pic.twitter.com/QxNjbkApdW
— |﮼تويتري🇩🇿🇴🇲🇵🇸| (@TWEETARIY) October 4, 2021
لارش اندل روجر فيلكس (بالسويدية Lars Endel Roger Vilks) رسام وتشكيلي سويدي ومؤرخ للفن حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الفنية من جامعة لوند عام 1987.
عمل كبروفيسور في أوسلو، معروف بأعماله الاستفزازية، حيث أثار غضب العالم الإسلامي في عام 2007 بعد رسوم مسيئة للنبي، ومن حينها يرافقه ضباط شرطة لحمايته بعد تعرضه لأكثر من محاولة قتل.
الجدير بالذكر أن الرسام السويدي كان يعيش تحت حماية الشرطة منذ نشره صورا مسيئة للرسول والدين الإسلامي. لارش فيلكس مات بسبب حادث مش علشان دعاوي المسلمين عليه . لذلك وجب التنويه ماشي 🙂 pic.twitter.com/5kOM9mqxuK
— Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) October 4, 2021
وآنذاك، عرض تنظيم القاعدة الإرهابي مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يتمكن من قتله.
وفي عام 2015، حضر نقاشًا حول حرية التعبير واستهدف بهجوم مسلح في العاصمة كوبنهاجن.