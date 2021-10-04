بالفيديو.. مقتل لارش فيلكس صاحب رسوم مسيئة للرسول في احتراق سيارته

لقي رسام الكاريكاتير السويدي “لارش فيلكس” المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، مصرعه حرقا، مساء الأحد، إثر حادث سيارة.

وبحسب ما أفاد الإعلام السويدي فقد هلك فيلكس، بالإضافة إلى الشرطيين اللذين كانا يقومان بحراسته، وذلك بعد اصطدام شاحنة بسيارتهم في مدينة ماركارد السويدية.

وكان الرسام الشهير قد لاقى هجومًا خلال السنوات الأخيرة بسبب رسوماته المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

لارش اندل روجر فيلكس (بالسويدية Lars Endel Roger Vilks) رسام وتشكيلي سويدي ومؤرخ للفن حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الفنية من جامعة لوند عام 1987.

عمل كبروفيسور في أوسلو، معروف بأعماله الاستفزازية، حيث أثار غضب العالم الإسلامي في عام 2007 بعد رسوم مسيئة للنبي، ومن حينها يرافقه ضباط شرطة لحمايته بعد تعرضه لأكثر من محاولة قتل.

وآنذاك، عرض تنظيم القاعدة الإرهابي مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يتمكن من قتله.

وفي عام 2015، حضر نقاشًا حول حرية التعبير واستهدف بهجوم مسلح في العاصمة كوبنهاجن.