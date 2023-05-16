بالفيديو.. مقتل متسولة ثرية وابنتها على يد جزار يهزّ مصر

أثار خبر مقتل متسولة ثرية وابنتها على يد جزار، ضجة واسعة عبر الشبكات في مصر، خاصة بعدما كثر الحديث عن وجود كنز في منزل الضحيتين.

الحكاية حسب صحف محلية بدأت بعدما لاحظ أهالي المنيرة الغربية في إمبابة، غياب متسولة 80 عاماً، وابنتها 55 عاماً، عن الأنظار فترة من الزمن، ثم انبعاث رائحة كريهة من المنزل الذي تقطنانه.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن الجيران قاموا بالاتصال بابن الضحية، الذي تفاجأ عند وصوله بجثة والدته وشقيقته، لتبدأ رحلة البحث عن الجاني الذي ذبح الضحيتين بغرض السرقة.

في ذات السياق أوضحت التحقيقات أن القاتل جزار كان يستأجر شقة بالعقار ملك الضحيتين، بناء على إفادة إحدى الجارات للمباحث، والتي شاهدت القاتل عند نزوله من مسكن الضحية قبل أيام عدة.

وتزامن التوقيت الذي تحدثت عنه الجارة مع توقيت الوفاة الذي حدده الطبيب الشرعي.

واعترف الجاني بفعلته، مقرا أنه يعلم أنها تقيم وابنتها بمفردهما وسنهما كبيرة، ولعلمه بامتلاكهما عقارات ويجمعان إيرادات إيجار الشقق شهريا.

وألقي القبض عليه بالإسكندرية بعد هروبه من محل إقامته الحالية في القليوبية.

أما الصاعقة فكانت أنه لم يعثر سوى على 900 جنيه بعد نحر الضحيتين، فقرر سرقة طقم شوك ومعالق، وأسطوانة غاز منزلية.

يشار إلى أن المتسولة تملك العقار الذي تقطنه و3 عقارات أخرى، ولديها أموالا طائلة.

ودلت التحقيقات على أن المتهم لم ير مبلغ مليون جنيه ومشغولات ذهبية كانوا بالشقة محل الجريمة.

كما قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.