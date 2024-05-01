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بالفيديو.. مقتل 19 شخصا في انهيار طريق سريع بالصين  

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مقتل 19 شخصا في انهيار طريق سريع بالصين  

قتل 19 شخصا أصيب العشرات جراء انهيار طريق سريع في مقاطعة قوانغ دونغ جنوبي الصين.

وأفاد تلفزيون الصين الرسمي أن الحادث وقع على الطريق السريع المودي من مقاطعة قوانغ دونغ إلى ولاية فوجيان”.

وذكر أنه “تم العثور على 18 سيارة تحت الأنقاض، وتم تأكيد مصرع 19 شخصا، وهناك 30 شخصا آخر في المستشفى.”

وذكرت وكالة شينخوا، أن الانهيار وقع في جزء من طريق ميتشو-دابو السريع في مدينة ميتشو، وتبلغ مساحة المنطقة المنهارة 184.3 متر مربع”.

وقد شارك أكثر من 500 شخص في عملية الإنقاذ.

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