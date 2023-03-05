بالفيديو.. مقهى جزائري من الأيقونات السياحية بلندن عمره 136 عاما!

سلط تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية الضوء على مقهى جزائري بلندن عمره 136 عاما، وأصبح واحدا من الأيقونات السياحية في مدينة الضباب.

وتساءل معد التقرير لماذا يجذب هذا المقهى في لندن زبائن من جميع أنحاء العالم؟ ليذهب بالمشاهد إلى قصة البداية، حيث تم تأسيسه من قبل مهاجر جزائري عام 1887، ثم بيع لبلجيكي فإنجليزي، تزوجت ابنته من إيطالي، تدير ابنتاه المتجر اليوم.

وبالرغم من تعدد الجنسيات التي أشرفت على إدارة Algerian coffee stores، إلا أنه بقي محافظا على نفس الإسم لثلاثة أجيال، حسب سي إن إن.

في حي “السوهو” وسط لندن وهو الحي الذي يزوره السياح بامتياز، يوجد المحل التاريخي الذي يبيع ما لا يقل عن 150 نوعا من القهوة والشاي ويعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر.

وبحسب تقارير إخبارية فإنه لم يتغير في المقهى شيء منذ أن افتتحه الحاج حسن الجزائري الذي ترك بصمته لحوالي قرن وربع القرن.

ويقال إن الحاج حسن هو صاحب فكرة التوصيل المنزلي بلندن وإنه كان حريصا على سمعة المحل التجارية، وقبلها كان حريصا على إبقاء الانتماء الجزائري له، فقد اشترط، كما يقال على الذين يشترونه ألا يغيروا اسمه ولا تخصصه.

مالكة المحل الإيطالية تقول: “نعرف القليل عن السيد حسن، إذ لم يترك معلومات عنه. ما نعرفه أن جدّي الإنجليزي اشترى المحل عام 1946 ثم اشتراه أبي الإيطالي في السبعينات واليوم أنا وأختي ندير المحل وقد ولدنا بلندن”.