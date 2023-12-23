بالفيديو.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه قبل نزال “اليوم الحاسم” بالرياض
أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه، في مؤتمر صحفي بمناسبة نزال “اليوم الحاسم”، المرتقب السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.
وانتشر مقطع فيديو عبر منصة التواصل “إكس”، يعلن فيه ميلر إسلامه، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل “اليوم الحاسم”.
🔴ملاكم #أمريكي يعلن #إسلامه أثناء تواجده في #السعودية 🇸🇦#موسم_الرياض #جاريل_ميلر pic.twitter.com/tUIXRtYysg
— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) December 22, 2023
وقال الملاكم الأمريكي في الفيديو: “أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي، لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا”.