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رياضة

بالفيديو.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه قبل نزال “اليوم الحاسم” بالرياض

عمر سلامي
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بالفيديو.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه قبل نزال “اليوم الحاسم” بالرياض
ح.م
الملاكم الأمريكي جاريل ميلر خلال مؤتمر صحفي بالرياض

أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه، في مؤتمر صحفي بمناسبة نزال “اليوم الحاسم”، المرتقب السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة التواصل “إكس”، يعلن فيه ميلر إسلامه، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل “اليوم الحاسم”.

وقال الملاكم الأمريكي في الفيديو: “أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي، لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا”.

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